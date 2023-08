Resumen de los temas de la emisión 21 de La Huella OVNI.

¿Existe diferencia entre las palabras alienígena y extraterrestre?

Definición de desclasificación.

Jorge Luis Sucksdorf habla sobre si debemos llamar a los seres de otras dimensiones «alienígenas» o «extraterrestres».

La gente dice que los extraterrestres son seres de fuera de la Tierra o que vienen de allí, pero un alienígena es algo raro o que no es natural.

Entonces, algunos piensan que los seres de otras dimensiones pueden ser alienígenas porque no son naturales en nuestro mundo, pero no serían extraterrestres porque no vienen de otro planeta.

Además, el también habló sobre cómo en Argentina han mostrado al público documentos secretos sobre avistamientos de OVNIs.

Investigaciones de fenómeno OVNI en Argentina

El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad respondieron a las preguntas sobre las investigaciones de los OVNIs.

También hay una historia sobre una comisión de investigación en la década de 1980, dirigida por el Capitán Augusto Lima.

Él dirigía esta comisión, y trabajaban junto a la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales.

Esta comisión pertenecía a la Fuerza Aérea y, por lo tanto, al Ministerio de Defensa de Argentina y durante ese tiempo, el capitán investigó objetos que cayeron del espacio.