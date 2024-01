Qué es la esclerosis múltiple, la enfermedad que padece Christina Applegate

Por si fuera poco, decía que, al igual que otras personas, daba ciertas cosas por sentadas, como bañarse o bajar las escaleras. Ya no puede hacerlo por sí misma.

La artista, que saltó a la fama por darle vida a Kelly Bundy en la serie Married… with children, se conmovió ante el aplauso de pie de sus compañeros.

Durante la entrega de los premios Emmy, que se realizó ayer lunes 15 de enero en el Peacock Theater de Los Ángeles, no pasó por alto un detalle.

Este padecimiento hizo replantear a Christina su carrera como actriz. Gracias al apoyo de sus compañeros, pudo terminar de grabar la serie Dead to me.

Lamentablemente, la esclerosis múltiple no tiene cura, aunque existen tratamientos que ayudan a acelerar la recuperación de la crisis.

¿Cuál es la evolución de esta enfermedad?

En este mismo portal, se dice que en la mayoría de las personas esta enfermedad tiene un curso recurrente-remitente.

Para explicarlo de otra manera, las personas tienen periodos con síntomas nuevos o recaídas que aparecen por días o semanas y mejoran en forma parcial o total.

Por otro lado, a estas recaídas les siguen periodos tranquilos de remisión de la enfermedad que duran meses o incluso años.

Hasta el momento, no se saben las causas que provocan la esclerosis múltiple y no está claro porque se manifiesta en algunas personas y en otras no.