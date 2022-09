Jane Fonda informa que le diagnosticaron cáncer

La actriz mencionó que ya inició con su tratamiento

¿Qué es el linfoma de Hodking, el cáncer que le diagnosticaron?

¿Qué es el Linfoma de Hodking”. A través de su cuenta de Instagram, la reconocida actriz, Jane Fonda dijo el viernes en las redes sociales que fue diagnosticada con cáncer. Una noticia lamentable para la artista quien ha brillado en su carrera, este tipo de cáncer es el llamado linfoma de Hodking

“Entonces, mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me diagnosticaron linfoma no Hodgkin y comencé tratamientos de quimioterapia Este es un cáncer muy tratable,así que me siento muy afortunada”., escribió la querida actriz de 84 años de edad.

¿Qué es el Linfoma de Hodking?

El linfoma no Hodgkin es un cáncer que comienza en los glóbulos blancos y afecta partes del sistema inmunitario del cuerpo. Fonda reconoció que, a diferencia de muchos, tiene el privilegio de tener seguro y acceso a los mejores médicos y atención, de acuerdo con AP.

En el post, la celebridad se mostró bastante animada, ante la terrible noticia: “Casi todas las familias en los Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiadas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo y esto no está bien”, dijo.