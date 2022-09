Reina Isabel II edad: ¿Un momento histórico?

Horas antes de anunciarse su muerte, el ambiente era tenso y los principales medios estaban al pendientes del estado de la reina. Se registró la visita de su hijo Carlos, en compañía de Camilla Parker y de su hija, la princesa Ana. Poco después, llegó el príncipe William en compañía de los duques de Wessex y pasando las horas, el príncipe Harry arribó.

La BBC tocó el himno nacional, “God Save the Queen”, sobre un retrato de Isabel con todos sus atuendos cuando se anunció su muerte, y la bandera sobre el Palacio de Buckingham se bajó a media asta cuando la segunda era isabelina llegó a su fin, informó The Associated Press. Las flores, velas y cantos no han parado fuera del Palacio real y los asistentes, recuerdan con especial cariño a Isabel II.