Pumas queda fuera y se acerca a su peor sequía de títulos en la Liga MX
Publicado el 11/21/2025 a las 10:48
Pumas quedó fuera del torneo tras perder ante Pachuca en el Play In. Con esta eliminación, el Club Universidad Nacional cumplirá 15 años sin ser campeón de la Liga MX.
Aunque ganara el Clausura 2026, el club llegará igualmente a década y media sin título, acercándose peligrosamente a su mayor sequía, registrada entre 1962 y 1977, cuando pasó 15 años y 7 meses sin levantar un campeonato.
Las sequías de Pumas a lo largo de su historia
1962–1977
La racha más larga: 15 años 7 meses, terminada con el título ante Chivas (1-0) con gol de Cabinho.
1977–1981
Esperaron 4 años para su segundo campeonato, venciendo 4-1 a Cruz Azul.
1981–1991
Una década completa sin coronarse, rota con el título ante América en 1991.
1991–2004
Una de las más recordadas: 12 años 2 meses sin título, hasta el Clausura 2004.
2004–2009
Una sequía corta: 5 años hasta el título del Clausura 2009.
2009–2011
Otra pausa breve: 2 años, hasta el Clausura 2011 (vs. Morelia).
2011–2025 (actual)
Ya suman 14 años y medio sin título, la segunda sequía más larga en la historia de Pumas.
Lo que viene
El Clausura 2026 será decisivo:
Pumas podrá evitar igualar su peor sequía histórica…
o estirar un periodo que ya es uno de los más prolongados en la historia del club.
