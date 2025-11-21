Pumas queda fuera y se acerca a su peor sequía de títulos en la Liga MX

Pumas queda fuera del Apertura 2025, acumulando 15 años sin título y acercándose a su peor racha histórica de la Liga MX.

Pumas quedó fuera del torneo tras perder ante Pachuca en el Play In. Con esta eliminación, el Club Universidad Nacional cumplirá 15 años sin ser campeón de la Liga MX.

Aunque ganara el Clausura 2026, el club llegará igualmente a década y media sin título, acercándose peligrosamente a su mayor sequía, registrada entre 1962 y 1977, cuando pasó 15 años y 7 meses sin levantar un campeonato.

Las sequías de Pumas a lo largo de su historia

1962–1977

La racha más larga: 15 años 7 meses, terminada con el título ante Chivas (1-0) con gol de Cabinho.

1977–1981

Esperaron 4 años para su segundo campeonato, venciendo 4-1 a Cruz Azul.

1981–1991

Una década completa sin coronarse, rota con el título ante América en 1991.

1991–2004

Una de las más recordadas: 12 años 2 meses sin título, hasta el Clausura 2004.

2004–2009

Una sequía corta: 5 años hasta el título del Clausura 2009.

2009–2011

Otra pausa breve: 2 años, hasta el Clausura 2011 (vs. Morelia).

2011–2025 (actual)

Ya suman 14 años y medio sin título, la segunda sequía más larga en la historia de Pumas.

Lo que viene

El Clausura 2026 será decisivo:

Pumas podrá evitar igualar su peor sequía histórica…

o estirar un periodo que ya es uno de los más prolongados en la historia del club.

Te puede interesar: Dónde ver la UEFA Champions League 2025-26 EN VIVO