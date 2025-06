Nuevo golpe ucraniano al puente que une Rusia y Crimea

El servicio de seguridad de Ucrania (SBU) confirmó haber ejecutado un nuevo ataque contra el puente que une a Rusia con la península de Crimea.

Esta vez, la operación se realizó por debajo del nivel del agua y con una carga explosiva de alto poder destructivo.

Según el comunicado oficial, el ataque se llevó a cabo la madrugada del 3 de junio con 2.420 libras de explosivos.

Los objetivos fueron pilares submarinos del puente, un punto clave para la logística militar rusa en el conflicto.

#Watch | Ukraine’s SBU security service said on Tuesday that it had hit the road and rail bridge linking Russia and the Crimean peninsula below the water level with explosives.

Read more: https://t.co/wt9lE5zNUY pic.twitter.com/2IJm3uvJ2F

— NDTV WORLD (@NDTVWORLD) June 3, 2025