¿Puede Donald Trump ser arrestado tras ser declarado culpable en su juicio?

En caso de que llegara a imponerle la máxima pena, no obstante. Lo más probable es que dictara que lo decidido para cada uno de esos cargos se cumpla a la vez, lo que haría que ese periodo entre rejas se redujera a cuatro años en total.

El jurado de su juicio en Nueva York no le absolvió de ninguno de los 34 cargos en su contra. Cada uno de los cuales puede suponer una multa de hasta 5.000 dólares y de hasta cuatro años en prisión.

Donald Trump se convirtió este jueves en el primer expresidente estadounidense en ser condenado en un juicio penal. Pero su veredicto de culpabilidad por falsificación de registros comerciales no implica, según diversos expertos, que vaya a entrar en la cárcel.

El diario The New York Times dejó claro este jueves que no se puede dar nada por sentado:

«Aunque no ha habido indicios de qué podría decidir el juez Merchan, ha hecho saber que se toma en serio los delitos de cuello blanco. Trump lo ha atacado y denunciado continuamente como ‘parcial’ y ‘corrupto'», apuntó ese rotativo.

De momento Trump sigue siendo un hombre libre y una sentencia de cárcel no invalidaría su candidatura ni su eventual presidencia.

La Constitución estadounidense no prevé nada al respecto, pues solo exige a los presidentes que tengan al menos 35 años y que sean ciudadanos estadounidenses que hayan vivido en el país durante 14 años.