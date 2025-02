Publican archivos de Epstein, pero sin novedades cruciales.

La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, publicó este jueves un primer conjunto de documentos gubernamentales relacionados con el caso del financiero Jeffrey Epstein.

Pero estos archivos, disponibles en el sitio web del Departamento de Justicia, no han revelado información nueva ni sorprendente sobre el caso de tráfico sexual que ha capturado la atención mundial durante años.

El pequeño lote de documentos publicado incluía copias de los registros de vuelos del avión privado de Epstein, que ya habían circulado en el dominio público durante múltiples procedimientos judiciales previos.

También se dio a conocer una fotocopia fuertemente censurada de una agenda que se presume fue compilada por Epstein y su cercana colaboradora, Ghislaine Maxwell, la cual ya había sido mencionada en reportes de prensa a lo largo de los años.

