Entre ellos el diario The Washington Post que da cuenta de la entrega del documento y de la decisión del magistrado. Tras la presentación de esta versión del mismo, el magistrado dio plazo hasta el mediodía del viernes para que se haga público, aunque se desconoce si el Departamento de Justicia apelará la decisión.

La decisión se da luego de que horas antes la Fiscalía entregara una propuesta de la “declaración jurada” que oculta los datos que considera más sensibles para no estropear la investigación. El Gobierno cumplía así con el plazo que tenía hasta hoy de enviar dicho documento al juez Bruce Reinhart, que lo analizará como parte de una moción interpuesta por los principales medios de Estados Unidos que piden su divulgación.

De acuerdo con EFE, Trump se llevó de la Casa Blanca a su residencia en Mar-a-Lago, en el sur de Florida, documentos clasificados, que según el diario The New York Times, suman más de 300. Los medios de comunicación piden la divulgación, así sea parcial, de la “declaración jurada”, en la que se consigna la causa probable de delitos. Archivado como: Registro casa de Trump.

Agregó que “la divulgación revelaría las identidades de los testigos, agentes del orden público y partes no acusadas, la estrategia, la dirección, el alcance, las fuentes y los métodos de la investigación, y la información del gran jurado”. La orden de registro ya fue divulgada previamente y evidenció que Trump y gente de su entorno podrían estar incurriendo en delitos de obstrucción a la Justicia, destrucción de documentos y violación de la ley de espionaje.

Fiscalía entrega documento editado que justificó registro a la casa del exmandatario

El juez Reinhart ha dicho que revisará el documento editado por la Fiscalía y verá si es necesaria alguna otra edición de su parte y además si valdría la pena publicarlo, al señalar que si es mucho lo que se oculta no va a ofrecer a la prensa “sustancia” de la causa sino más bien una versión incomprensible de la misma, según lo informó EFE.

En ese sentido, el magistrado no ha decidido por tanto si publicará o no la “declaración jurada” que justificó el registró del pasado 8 de agosto. Mientras, Trump pidió en otra demanda una supervisión de un perito independiente en torno al registro, un recibo más detallado de lo decomisado durante el cateo, que considera “ilegal”, y la devolución de aquello que no estuviera incluido en la orden judicial. Archivado como: Registro casa de Trump.