Si para los fanáticos de la famosa cantante colombiana esto fue todo una sorpresa, imagínate como le habrá caído la noticia a Shakira, además de que en todos los medios no dejaba de sonar el rumor de que Piqué le fue supuestamente ‘infiel’ no una, si no en varias ocasiones. Archivado como: Psicóloga analiza comportamiento Shakira

La cantante ‘expone’ a su ex en su más reciente tema musical

Shakira no dudó en mencionar un dato bastante interesante sobre el exfutbolista. Shakira dice “ahora tú quieres volver, se te nota lo sé”. Esto levantaría sospechas sobre el comportamiento de Piqué, quien actualmente se le ve más “enamorado” que nunca de su nueva novia Clara Chía.

“¿Qué haces buscándome si sabes qué errores yo no repito?”, menciona también Shakira en esta nueva colaboración con Karol G, mientras que la intérprete de “Provenza” no dudó en exponer a Anuel ‘AA’ nuevamente: “Quieres volver ya lo suponía, dándole like a la foto mía, te vez feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía”, dice la colombiana. Archivado como: Psicóloga analiza comportamiento Shakira