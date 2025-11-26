PSG vence 5-3 a Tottenham con hat-trick de Vitinha

El PSG venció 5-3 a Tottenham en un partidazo lleno de cambios, con un hat-trick decisivo de Vitinha. El equipo parisino remontó dos veces.

El París Saint-Germain firmó una victoria espectacular 5-3 ante Tottenham en el Parque de los Príncipes, un duelo repleto de giros, goles y momentos individuales de alto nivel.

Con un hat-trick brillante de Vitinha, el conjunto parisino remontó, resistió y terminó imponiendo jerarquía ofensiva para acomodarse entre los primeros puestos de la Champions League 2025-26.

Un arranque eléctrico: Tottenham golpea, PSG responde

El PSG marcó territorio desde los primeros minutos: largas posesiones, presión alta y remates constantes desde media distancia que mantuvieron en alerta a la defensa inglesa.

Warren Zaïre-Emery probó en dos ocasiones, seguido por intentos de Fabián Ruiz y Kvaratskhelia que rozaron el arco de Vicario.

Sin embargo, Tottenham resistió y buscó aprovechar cada transición.

A los 35 minutos, surgió el primer golpe del visitante: Bergvall generó una acción de lujo con un taco, Gray lanzó un centro pasado, Kolo Muani bajó la pelota y Richarlison convirtió el 1-0 con un remate preciso dentro del área.

El PSG no bajó la intensidad y, antes del descanso, Vitinha tomó el balón cerca de la medialuna y sacó un disparo imposible para Vicario: 1-1 en un cierre vibrante en París.

Remontadas cruzadas y una noche descomunal de Vitinha

Tottenham salió con energía renovada tras el descanso y, apenas iniciado el complemento, Kolo Muani aprovechó un rebote tras un despeje de Pacho para fusilar el arco y poner el 2-1.

El ex PSG cumplió la “ley del ex”, pero la ventaja duró poco.

Vitinha volvió a aparecer con una definición de enorme calidad para sellar el 2-2 y encender el ida y vuelta más frenético del partido.

Al minuto 59, Fabián Ruiz se acomodó dentro del área y dio vuelta la historia 3-2.

Poco después, Pacho empujó una pelota suelta y estiró la diferencia 4-2 en un tramo donde PSG parecía imparable.

Tottenham no se rindió: a los 73’, Kolo Muani marcó otra vez y puso el 4-3, pero el suspenso duró apenas dos minutos.

Cuti Romero fue abajo a cortar una jugada, la pelota dio en su mano y el árbitro marcó penal. Vitinha, en su noche perfecta, lo transformó en gol para completar su hat-trick y dejar el 5-3 definitivo.

Un cierre caótico y PSG en zona alta de la Champions

Los últimos minutos mantuvieron el mismo ritmo frenético, con ataques constantes de ambos lados. Lucas Hernández vio la tarjeta roja hacia el final, pero el resultado ya estaba resuelto.

Con esta victoria, PSG se acomoda entre los primeros lugares de la fase de liga, mientras que Tottenham queda en zona de playoffs.

