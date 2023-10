Pruebas ‘desvinculan’ a Israel de ataque en hospital de Gaza

Estados Unidos ha revelado pruebas que sugieren que Israel no está involucrado en el ataque que devastó un hospital en Ciudad de Gaza.

Compromiso de Israel con Ayuda Humanitaria

Dio a conocer que permitirá la entrega de cantidades limitadas de ayuda humanitaria a Gaza, indicó por su lado ‘La Prensa‘.

Esta medida se tomó a solicitud del presidente estadounidense Joe Biden, quien se encuentra en Israel en un esfuerzo por mediar en el conflicto.

La oficina del primer ministro israelí enfatizó que la ayuda humanitaria se entregará a los civiles en el sur de la Franja de Gaza y no se destinará a los milicianos de Hamas.

Aunque el comunicado oficial no menciona el suministro de combustible, esta escasez también es un tema crítico que afecta a la población, indicó The Associated Press.