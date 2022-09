Revelan pruebas que pueden perjudicar a Pablo Lyle

“Ella fue la que se dirigió al aeropuerto para arrestar al señor Lyle, fue ella quien lo llevó a la estación de policía” continuó argumentando el abogado del actor mexicano, pero la jueza recalcó que “ella es más que de apoyo, ella fue el primer contacto, pero eso no fue todo, pues Marisa Tinkler Méndez lamentó la falta de compromiso de la Fiscalía para localizar a todos los involucrados.

“Así que, ‘¿me está diciendo que no tenía idea desde hace tres años que este oficial existía o que estaba involucrado de alguna manera en el caso? Afortunadamente o desafortunadamente, usted es el representante del Estado de Florida, no puede decir que no tiene esta información porque intencional o no intencionalmente eso podría afectar irremediablemente a la defensa en este momento”, expresó la jueza. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Pruebas contra Pablo Lyle.