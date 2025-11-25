Texas impulsa un proyecto que pausaría todo el sistema de inmigración en EEUU
Publicado el 11/25/2025 a las 18:54
- Proyecto congela inmigración federal
- Limita ciudadanía por nacimiento
- Recorta reunificación familiar actual
Un congresista republicano de Texas presentó en Washington D.C. un proyecto de ley que pausaría de manera casi total el sistema de inmigración en Estados Unidos hasta que se elimine la ciudadanía por nacimiento, la lotería de visas y la migración en cadena.
Chip Roy, quien representa un distrito de Texas y aspira a ser el próximo fiscal general del estado en las elecciones del próximo año, radicó el proyecto denominado Pause Admissions Until Security Ensured (PAUSE por su nombre y siglas en inglés), bajo el código HR 6225.
Cambios estructurales al sistema migratorio
The PAUSE Act is simple and follows historical precedent: get our House in order. Pause legal immigration programs that have been abused, eliminate the magnets/loopholes. Biden shattered the system. We’re restoring order and putting American citizens at the front of the line. pic.twitter.com/5e1B3monVA
— Chip Roy (@chiproytx) November 24, 2025
El texto propone una suspensión temporal de todas las emisiones de visas en el país, con excepción de las visas de turismo, mientras se cumplen los objetivos establecidos por la iniciativa.
Según Roy, entrevistado en el podcast The Benny Show, la medida busca:
“Congelar toda la inmigración hasta que no cumplamos ciertos objetivos, reformar la migración en cadena, reformar la ciudadanía por nacimiento, revocar la ley que obliga a los estados a darles educación gratuita a niños inmigrantes indocumentados”.
El proyecto fue radicado el pasado 21 de noviembre y plantea cambios estructurales que afectarían múltiples vías migratorias existentes.
Lo que propone el proyecto HR 6225
«Congressman Chip Roy, R-Texas, also announced this week that he would soon file legislation called the Pause Act, which would freeze all immigration in order for the government to achieve “certain objectives” on immigration, including ending H-1B.»https://t.co/jJazO2mJmS
— Rep. Chip Roy Press Office (@RepChipRoy) November 17, 2025
La propuesta establece una tarifa de $100,000 para las compañías que quieran patrocinar a empleados extranjeros, un costo sin precedentes para procesos laborales, según Telemundo.
También elimina el programa OPT (Optional Practical Training), que actualmente permite a estudiantes extranjeros trabajar temporalmente en áreas relacionadas con sus estudios.
Otra de las modificaciones centrales es la prohibición para que los no inmigrantes puedan ajustar estatus a residentes permanentes dentro de Estados Unidos.
En lugar de ello, serían obligados a completar todo el trámite desde sus países de origen, incluso si ya cumplen con los requisitos para una residencia.
El proyecto también redefine las condiciones para obtener la ciudadanía por nacimiento.
Según la iniciativa, este derecho solo aplicaría para un niño nacido en Estados Unidos cuya madre o padre sea ciudadano estadounidense o residente permanente legalmente admitido.
En materia de reunificación familiar, la propuesta recorta la elegibilidad actual y la limita exclusivamente al esposo o esposa y a los hijos menores de ciudadanos estadounidenses.
Esto eliminaría los beneficios vigentes para que padres y hermanos de ciudadanos puedan inmigrar.
¿Por qué importa?
La iniciativa HR 6225 elimina todos los programas de beneficios sociales para quienes no sean ciudadanos de Estados Unidos.
Esto significa que extranjeros quedarían excluidos de Medicare, Medicaid, SNAP, créditos fiscales, el programa de nutrición WIC. Préstamos estudiantiles, préstamos para vivienda y préstamos para pequeñas empresas.
El proyecto también establece que, si el sistema migratorio queda congelado. Cualquier persona con una solicitud pendiente antes de la firma de la ley tendrá su caso revocado y recibirá el reembolso del dinero pagado.
Este planteamiento convierte al proyecto PAUSE en uno de los intentos legislativos más amplios para restringir. Y redefinir el sistema migratorio moderno en Estados Unidos, con efectos que alcanzarían a familias, estudiantes, trabajadores y comunidades enteras.