Texas impulsa un proyecto que pausaría todo el sistema de inmigración en EEUU

Proyecto congela inmigración federal

Limita ciudadanía por nacimiento

Recorta reunificación familiar actual

Un congresista republicano de Texas presentó en Washington D.C. un proyecto de ley que pausaría de manera casi total el sistema de inmigración en Estados Unidos hasta que se elimine la ciudadanía por nacimiento, la lotería de visas y la migración en cadena.

Chip Roy, quien representa un distrito de Texas y aspira a ser el próximo fiscal general del estado en las elecciones del próximo año, radicó el proyecto denominado Pause Admissions Until Security Ensured (PAUSE por su nombre y siglas en inglés), bajo el código HR 6225.

Cambios estructurales al sistema migratorio

The PAUSE Act is simple and follows historical precedent: get our House in order. Pause legal immigration programs that have been abused, eliminate the magnets/loopholes. Biden shattered the system. We’re restoring order and putting American citizens at the front of the line. pic.twitter.com/5e1B3monVA — Chip Roy (@chiproytx) November 24, 2025

El texto propone una suspensión temporal de todas las emisiones de visas en el país, con excepción de las visas de turismo, mientras se cumplen los objetivos establecidos por la iniciativa.

Según Roy, entrevistado en el podcast The Benny Show, la medida busca:

“Congelar toda la inmigración hasta que no cumplamos ciertos objetivos, reformar la migración en cadena, reformar la ciudadanía por nacimiento, revocar la ley que obliga a los estados a darles educación gratuita a niños inmigrantes indocumentados”.

El proyecto fue radicado el pasado 21 de noviembre y plantea cambios estructurales que afectarían múltiples vías migratorias existentes.