Aquí te presentamos los estrenos más esperados de Netflix para el mes de octubre, entre los que destacan películas ganadoras del Oscar como ‘Call Me By Your Name’, comedias como ‘Mr. and Mrs. Smith’ y especiales de stand up como el de Gabriel Iglesias, ‘Fluffy’ ¡Conoce los títulos que te atraparán en esta temporada!

Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes es una serie documental en la que se compartirán nuevas cintas de audio recuperadas en el caso de Jeffrey Dahmer, un asesino en serie catalogado como ‘El Monstruo de Milwaukee’, al que se le atribuyen al menos 17 asesinatos.

Netflix añadirá The School for Good and Evil (2022)

El 22 de octubre ha sido designada como la fecha de estreno de The School for Good and Evil, una cinta de fantasía protagonizada por Sofia Wylie, Jamie Flatters y Charlize Theron; el filme fue dirigido por Paul Feig, quien ha trabajado en producciones como Last Christmas, Ghostbusters y A Simple Favor.

The School for Good and Evil está basada en la novela del mismo nombre, creada originalmente por el autor Soman Chainani. Originalmente, la película iba a ser un lanzamiento de Universal Pictures, pero finalmente Netflix tomó la decisión de producir el filme.