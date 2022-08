¡Descubre aquí los próximos estrenos de Disney Plus! Lo mejor está por venir para Disney Plus, y es que la plataforma, que cada vez está más cerca de convertirse en una de las más usadas a nivel mundial, promete llegar a septiembre con varios ases bajo la manga.

La plataforma Disney Plus se prepara para consentir a los suscriptores con estrenos de series como la segunda temporada de The Mighty Ducks: Game Changers, Star Wars: Andor, Dancing With The Stars y High School Musical ¡Pero aquí te contamos cuáles son los próximos estrenos más esperados!

She-Hulk: Attorney at Law

Protagonizada por Tatiana Maslany, Mark Ruffalo y Jameela Jamil, She-Hulk: Attorney at Law fue estrenada el 18 de agosto de 2022, pero Disney Plus irá compartiendo de manera paulatina el lanzamiento de los capítulos, lo que promete enganchar al televidente a lo largo de toda la temporada.

En esta serie, Maslany interpreta a Jennifer Walters, una mujer de unos 30 años de edad que lleva una vida un tanto complicada y que desea balancear su vida de mujer soltera y empoderada con el super poder de convertirse en un imponente ser de más de dos metros.