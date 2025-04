Manifestaciones «Manos Fuera» sacuden a Estados Unidos contra políticas de Trump y despidos masivos

Manifestantes en todo Estados Unidos y en ciudades como París, Berlín y Lisboa salieron a las calles el sábado en una serie de manifestaciones «Manos Fuera», organizadas por activistas demócratas.

Estas protestas fueron una respuesta directa a las políticas de inmigración de la administración Trump y los recientes despidos masivos liderados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

En Washington, Boston, Los Ángeles, Filadelfia y otras ciudades estadounidenses, los manifestantes portaban carteles con lemas como «Lucha contra la oligarquía» y «Unidad antes que división».

La manifestación en la capital del país contó con la participación de destacados miembros demócratas del Congreso, quienes instalaron a los asistentes para mantener la resistencia contra las políticas consideradas injustas.

Thousands of protesters have flooded the streets of Boston demonstrating in the anti-Trump «Hands Off!» rally. It’s one of 1,200 other protests unfolding in all 50 states across the country. pic.twitter.com/jNs7KMwKvB

— ABC News Live (@ABCNewsLive) April 5, 2025