Protestas contra ICE llegan a hoteles en Los Ángeles: “Fuera ICE”

Las protestas contra los operativos migratorios en Los Ángeles han tomado un nuevo giro: ahora se trasladan a los hoteles donde se hospedan los agentes federales.

Hoteles de cadenas como Hilton y Marriott en ciudades como Whittier, Pasadena y Downey se han convertido en puntos clave de resistencia.

Con pancartas y consignas, cientos de manifestantes se reúnen frente a estos hoteles con un mensaje claro: “Fuera ICE”.

“No los queremos en nuestros vecindarios, que se vayan y condenamos a los hoteles que hagan negocio con el sufrimiento de nuestra comunidad”, dijo a EFE María Salguero, residente de Whittier.

Tensions flare outside Los Angeles-area hotels as protesters confront a rumored Immigration and Customs Enforcement presence. The demonstrations followed reports of immigration raids across the city. pic.twitter.com/Y2jxqJwLoS

— Capitol Report_NTD (@capitolreport) June 13, 2025