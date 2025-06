Arrestan a ciudadano por agredir a un agente federal durante disturbios en Los Ángeles (VIDEO)

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) difundió un video que muestra el arresto de Christian Damián Cerna-Camacho, ciudadano estadounidense, acusado de agredir a un agente federal durante los disturbios en Los Ángeles, California.

Según las autoridades, cuando los oficiales intentaron detenerlo, Cerna-Camacho intentó escapar del lugar.

“Investigaciones de Seguridad Nacional arrestó a Christian Damián Cerna-Camacho por golpear a un agente federal del orden”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.

“Nuestros agentes están enfrentando un aumento del 413% en agresiones mientras arriesgan sus vidas para arrestar a asesinos, violadores y miembros de pandillas», agregó McLaughlin.

