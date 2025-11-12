Protesta en La Villita termina con arrestos tras presencia de ICE

Protesta en La Villita

Arrestos por operativos ICE

Comunidad exige transparencia

Al menos dos manifestantes fueron inmovilizados y reducidos al suelo por la policía el pasado 8 de noviembre en el barrio de La Villita, Chicago, durante una protesta por la presencia de agentes de inmigración.

El hecho ocurrió cuando un grupo de personas se reunió para expresar su rechazo a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la zona.

Protesta en La Villita deja tensión y detenidos

En «La Villita», barrio mexicano de #Chicago, en #EU, agentes de #ICE irrumpieron con gas lacrimógeno y disparos, detonando caos y protestas. Una madre y su hija sufrieron los efectos del gas pimienta en un operativo polémico que genera tensión en la comunidad. A pesar de… pic.twitter.com/8JAe9kA2C7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 11, 2025

Según testigos, los manifestantes bloquearon temporalmente parte de la vía principal, lo que llevó a una intervención policial que derivó en forcejeos y arrestos.

La situación se intensificó cuando algunos asistentes intentaron grabar los hechos, momento en el cual varios agentes empujaron a manifestantes hacia la acera.

Videos compartidos en redes sociales muestran a dos personas en el suelo mientras son sujetadas por policías, mientras otros exigen su liberación.