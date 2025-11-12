Protesta en La Villita termina con arrestos tras presencia de ICE
Publicado el 12/11/2025 a las 16:03
- Protesta en La Villita
- Arrestos por operativos ICE
- Comunidad exige transparencia
Al menos dos manifestantes fueron inmovilizados y reducidos al suelo por la policía el pasado 8 de noviembre en el barrio de La Villita, Chicago, durante una protesta por la presencia de agentes de inmigración.
El hecho ocurrió cuando un grupo de personas se reunió para expresar su rechazo a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la zona.
Protesta en La Villita deja tensión y detenidos
En «La Villita», barrio mexicano de #Chicago, en #EU, agentes de #ICE irrumpieron con gas lacrimógeno y disparos, detonando caos y protestas.
Una madre y su hija sufrieron los efectos del gas pimienta en un operativo polémico que genera tensión en la comunidad.
A pesar de… pic.twitter.com/8JAe9kA2C7
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 11, 2025
Según testigos, los manifestantes bloquearon temporalmente parte de la vía principal, lo que llevó a una intervención policial que derivó en forcejeos y arrestos.
TE PUEDE INTERESAR: Confusión por operativo de presuntos agentes de ICE en Manhattan
La situación se intensificó cuando algunos asistentes intentaron grabar los hechos, momento en el cual varios agentes empujaron a manifestantes hacia la acera.
Videos compartidos en redes sociales muestran a dos personas en el suelo mientras son sujetadas por policías, mientras otros exigen su liberación.
Reacción de la comunidad
Ver esta publicación en Instagram
La activista Mayra Macías compartió imágenes del momento en su cuenta de Instagram, acompañadas de un mensaje en el que denunció el impacto de las acciones del ICE en las comunidades migrantes.
“Nuestras comunidades están siendo atacadas todos los días en Chicago».
«La gente está indignada, con razón, porque nuestras comunidades están siendo destrozadas por el ICE. En ese momento, una caravana de agentes federales ya se había marchado; esto es lo que quedó después”, escribió.
Su publicación fue ampliamente compartida, generando reacciones de indignación entre usuarios y organizaciones de derechos civiles.
Diversos grupos locales señalaron que los operativos de inmigración generan un clima de miedo en vecindarios con alta presencia latina.
Además, pidieron a las autoridades municipales tomar medidas para evitar que agentes federales actúen en zonas residenciales sin coordinación con el gobierno local.
Vecinos de La Villita también denunciaron que los arrestos ocurrieron en medio de una manifestación pacífica y que la respuesta policial fue “desproporcionada”.
Posición de las autoridades
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en el que confirmó la detención de al menos nueve personas durante operativos realizados el sábado anterior en distintos puntos de Chicago, incluida la zona de La Villita.
Según el texto, las detenciones se llevaron a cabo como parte de una “acción dirigida contra personas con antecedentes criminales y órdenes de deportación pendientes”.
El DHS reiteró que sus agentes “actúan conforme a la ley y priorizan la seguridad pública”. Aunque no especificó si las personas arrestadas durante la manifestación del 8 de noviembre forman parte de ese operativo.
Mientras tanto, grupos comunitarios y de defensa de inmigrantes anunciaron que continuarán organizando manifestaciones para exigir transparencia en las operaciones federales y denunciar lo que califican como un patrón de acoso hacia las comunidades latinas en Chicago.