Protesta con piñata de ICE en Chicago tras redadas migratorias
Publicado el 12/11/2025 a las 17:25
- Protesta simbólica en Chicago
- Arresto tras operativo migratorio
- Comunidad exige humanidad y justicia
Durante las redadas migratorias de la llamada Operación Midway Blitz, Tony, un residente de Chicago, decidió protestar de forma simbólica contra lo que considera un clima de miedo y deshumanización hacia los inmigrantes.
Con una piñata de ICE en las manos, exigió humanidad y solidaridad con las familias de La Villita, una comunidad históricamente mexicana que ha enfrentado operativos migratorios con creciente temor.
El gesto se dio apenas tres días después de un presunto ataque armado contra agentes federales en medio de un operativo de inmigración, suceso que elevó la tensión en la zona.
Residente protesta con una piñata de ICE
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que tiene bajo custodia a un sospechoso por el incidente ocurrido el sábado 8 de noviembre alrededor de las 9:30 de la mañana, en la intersección de la calle 26 y la avenida Kedzie.
Según el comunicado, agentes federales realizaban un operativo de inmigración cuando fueron “acorralados en una calle y callados”, y posteriormente “objeto de disparos directos cuando un hombre que conducía un Jeep Wrangler negro efectuó varios disparos”.
A pesar del tiroteo, no se reportaron personas heridas, de acuerdo con CNN.
El DHS no reveló la identidad del detenido, pero informó que se trata de un inmigrante indocumentado de origen mexicano.
La agencia sostiene que el arrestado enfrenta cargos por uso agravado de arma de fuego, posesión ilegal y entrada irregular al país.
Además, indicaron que existen cargos pendientes por agredir a agentes federales, lo que, según la dependencia, justifica mantener en reserva su nombre.
Reacciones y vigilancia comunitaria
El incidente ha generado una respuesta inmediata entre activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes.
En La Villita, grupos comunitarios y organizaciones locales han desplegado voluntarios para monitorear la presencia de agentes y advertir sobre nuevos operativos.
Mientras tanto, el DHS declaró a CNN que “estos ataques son consecuencia de las difamaciones virulentas de políticas santuario y de los medios”. En alusión a la cobertura crítica que reciben las redadas y los programas de cooperación con las autoridades migratorias.
Tony, como otros vecinos, ha insistido en que la protesta pacífica es una forma de proteger la dignidad de la comunidad frente a un clima de criminalización y miedo.
Para él, la piñata no es solo un símbolo de resistencia cultural, sino también un recordatorio de que detrás de cada operativo hay familias separadas y niños con miedo de perder a sus padres.
Clima de miedo y resistencia
La Villita, conocida por su intensa vida comunitaria y su papel como enclave mexicano en Chicago. Vive días de incertidumbre desde el inicio de la Operación Midway Blitz.
Aunque las autoridades sostienen que los operativos se enfocan en personas con antecedentes criminales. Líderes locales aseguran que los efectos se sienten en toda la comunidad, donde muchos evitan salir de casa o acudir a sus trabajos por temor a ser detenidos.
En medio de esta tensión, la protesta simbólica de Tony se ha convertido en un acto de visibilidad. Un llamado a no normalizar la persecución y a recordar que detrás de cada operativo hay historias humanas que merecen ser escuchadas.