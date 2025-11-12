Protesta con piñata de ICE en Chicago tras redadas migratorias

Protesta simbólica en Chicago

Arresto tras operativo migratorio

Comunidad exige humanidad y justicia

Durante las redadas migratorias de la llamada Operación Midway Blitz, Tony, un residente de Chicago, decidió protestar de forma simbólica contra lo que considera un clima de miedo y deshumanización hacia los inmigrantes.

Con una piñata de ICE en las manos, exigió humanidad y solidaridad con las familias de La Villita, una comunidad históricamente mexicana que ha enfrentado operativos migratorios con creciente temor.

El gesto se dio apenas tres días después de un presunto ataque armado contra agentes federales en medio de un operativo de inmigración, suceso que elevó la tensión en la zona.

Residente protesta con una piñata de ICE

Anti-ICE protester Tony commissioned a piñata resembling a US Immigration and Customs Enforcement agent to express his opposition to the agency’s actions pic.twitter.com/j4XSbPp1nt — Reuters (@Reuters) November 12, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que tiene bajo custodia a un sospechoso por el incidente ocurrido el sábado 8 de noviembre alrededor de las 9:30 de la mañana, en la intersección de la calle 26 y la avenida Kedzie.

TE PUEDE INTERESAR: Confusión por operativo de presuntos agentes de ICE en Manhattan

Según el comunicado, agentes federales realizaban un operativo de inmigración cuando fueron “acorralados en una calle y callados”, y posteriormente “objeto de disparos directos cuando un hombre que conducía un Jeep Wrangler negro efectuó varios disparos”.

A pesar del tiroteo, no se reportaron personas heridas, de acuerdo con CNN.