De acuerdo a The New Yor Times, el senador Chuck Schumer de Nueva York, se encuentra respaldando una legislación que busca crear una comisión de amplia autoridad para desclasificar documentos gubernamentales relacionados a ovnis y asuntos extraterrestres.

Han acordado no llamarles OVNI

De acuerdo a The New York Times, el gobierno ha acordado no llamar a los avistamientos misteriosos como OVNI. Sin embargo, también han señalado que diversas agencias y ramas aún no se han mostrado de acuerdo sobre llamarlos fenómenos aéreos o fenómenos anómalos.

La medida que plantea el senado establece un plazo de 300 días en los que las agencias gubernamentales deberán organizar sus registros relacionados a los fenómenos no identificados para que después puedan ser entregados a la junta de revisión. Archivado: Propuesta de legislación sobre documentos de OVNIS