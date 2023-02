Ante esta situación, no se ha emitido ninguna alerta por la posible nevada en el estado de Georgia que esta pronosticada para el fin de semana. Sin embargo, se han mencionado que se harán presentes intensas lluvias al norte del estado a partir del sábado por la tarde, de acuerdo con el portal Fox Atlanta .

Intensas lluvias

Incluso se ha mencionado que la mayor amenaza para la nieve mensurable estará en las elevaciones altas de las montañas del norte de Georgia. Ante esta posible tormenta, se espera que las temperaturas en el norte de Georgia estén por encima del punto de congelación.

Hasta el momento no se sabe con certeza cuánta nieve pudiera caer, sin embargo, se espera que el termómetro no baje lo suficiente para provocar una alerta. Por lo que los problemas de viaje no son una preocupación para los residentes que estarán conduciendo en las carreteras. Archivado como: Pronostican caída nieve Georgia