Prometido de Clarissa Molina reaparece tras posponer la boda ¿Qué dijo?

Pese a esta polémica, muchos han descartado que la pareja esté afrontando alguna crisis sentimental, pues Clarissa dejó en claro que el hecho de posponer la boda, no se debe a que ya no se quieran, pero más adelante daremos a conocer lo que Molina dijo.

El prometido de la presentadora Clarissa Molina, reapareció el día de ayer por la tarde-noche, en donde publicó una serie de historias en donde no aparecía su futura esposa. Esto levantó sospechas por parte de sus seguidores, pues no estaban juntos después de tanto tiempo.

La modelo aseguró que no se trataba de falta de amor o por problemas, sin embargo especificó que si habían ‘cositas’ que venían pasando desde hace tiempo. La conductora no fue clara en cuanto sus declaraciones, pero Vicente Saavedra, su prometido, reapareció en redes sociales ¿Habrá dicho algo?

Prometido de Clarissa Molina: La guapísima Clarissa Molina dio a conocer una noticia que a mucha gente dejó pensando, que no es precisamente de lo más buena. Pues la super modelo y presentadora dio a conocer el día de ayer, que tras su compromiso con su esposo, la boda tendrán que esperar por indeterminado tiempo.

Aunque no dijo nada, Saavedra publicó una última historia en donde se le ve de lo más serio posible con una sudadera gris y su gorro puesto, sin embargo su rostro reflejaba pura seriedad, por lo cual podría levantar sospechas de que no está muy contento con las noticias de su boda.

Vicente Saavedra reapareció en redes sociales, específicamente en su cuenta de Instagram, publicando una serie de fotografías de él y de sus hijas. El empresario estaba el día de ayer en compañía de sus hijas, pero no apareció su prometida, Clarissa Molina.

Sin embargo, y aunque resaltó la guapa presentadora de 31 años que no habían problemas entre Saavedra y ella, si dejó en claro que estaban pasando algunas 'cositas': "La fecha era media complicada", y enfatizó. "Habían dos cositas que venían sucediendo así que dijimos: 'No tenemos prisa, vamos a mover la fecha'".

De acuerdo al portal de noticias de Univision , Clarissa se tomó el tiempo de darle una explicación a su público por medio del programa ‘El Gordo y la Flaca’, en donde anunció que su boda se pospondrá, “Decidí mover fecha porque no estaba pasando lo que queríamos”, confesó.

Vicente no ha dicho nada al respecto

Pese a que Vicente no ha dado ninguna declaración, Clarissa es la que se ha encargado de hablar sobre este tema, mientras que el empresario es más reservado. Por si no conocías la historia de amor de éstos tórtolos, La bella dominicana conoció a su prometido Vicente Saavedra en el 2018, y desde entonces, se enamoraron perdidamente.

En una entrevista con la revista "Hola", Clarissa declaró que estaba bastante emocionada y feliz de que su papá la acompañe: "Voy a tener la oportunidad de que mi papá me camine, yo tenía miedo como que… no sabía que iba a pasar con mi vida amorosa", dijo a la revista. Pese a que los planes para la supermodelo eran completamente diferentes, Clarissa Molina indicó que, a como van las cosas, no tiene idea de cuando se realizará el gran evento: "La fecha era media complicada. Habían dos cositas que venían sucediendo así que dijimos: 'No tenemos prisa, vamos a mover la fecha'", confesó.