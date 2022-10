El caso de Pablo Lyle hace eco en redes sociales

Ante el video que compartió ‘El Gordo y La Flaca’ varios internautas entre ellos la periodista Nelssie Carrillo no tardaron en hacer presencia donde aseguraban que estaba molesta por no recibir efectivo, “Ella quería indemnización, o sea que no está contenta que se hizo justicia”, “Solo busca su beneficio económico”, “La señora ahora va por los billetes”, “Esa mujer quiere dinero eso es lo que espera trata de fingir con la justicia”.

“Pobre señora, entiendo su dolor y dios hizo justicia por su novio. Igual ambas familias quedaron afectadas por culpa de ambos”, manifestó Nelssie Carrillo; “Que no olviden que su ‘esposo’ tuvo el 90% de la culpa al ir a encarar a otra persona que no conocía, “Él no tuvo la culpa, no lo hizo con intención”, “Lo siento por ambas familias”, “Se les olvida que el que empezó todo esto fue el Sr. que desgraciadamente falleció”, “A esa ‘mujer’ no se le ve nada de que perdió a alguien” se puede leer. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Pablo Lyle juicio final.