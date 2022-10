Así mismo, un particular comentario que realizó en una publicación donde compartió a elementos policiales cumpliendo el sueño de bailar su vals de quinceañera , pues como se encontraba en aquel momento la pandemia, su fiesta fue pospuesta.

“Protegernos de tantas personas malas”

Ante el ‘enternecedor’ video, Mercedes Arce no dudo en expresar su sentir, agradeció a los policías que realizan su trabajo a pesar de “tantas personas malas”, posiblemente haciendo referencia a Pablo Lyle, en el texto mostró su ‘desahogo’ por ser una de las víctimas colaterales de la ‘injusticia’.

“Bendiciones para todos aquellos policías buenos, que salen día a día arriesgando sus vidas por protegernos de tantas personas malas y terroristas que quieren hacerles daño a nuestro país. Me quito el sombrero, no todos son malos, es igual que de todos los países. Habemos muy buenas personas y malas personas, eso no esta en que país naciste simplemente esta en tus sentimientos”, expresó Mercedes conmovida.