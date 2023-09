Tachan a prometida de Octavio Ocaña de mala madre

A pesar de que no se tienen muchos datos del nuevo novio de Nerea, se sabe que su nombre es Diego Alejandre.

Aunque el pequeño, de entonces 4 años, no era fruto de ese romance, convivía tanto con el intérprete de ‘Benito Rivers’ que lo llamaba “papá”.

La joven fue acusada de querer «sustituir» a Octavio por esta nuevo hombre, pero no fueron las únicas críticas que recibió.

Ya que andaba presumiendo al novio, pero no había luces de su hijo, por lo que Nerea decidió tomar cartas en el asunto.

Pues de acuerdo con algunos internautas no se preocupa por su pequeño André y eso les preocupaba.

Hermana de Octavio sale en su defensa

De acuerdo con Infobae, Bertha Ocaña, hermana de Octavio, pidió respeto para su excuñada mediante un video en vivo a través de Instagram.

«Yo no estoy, ni mi familia (y voy a hablar por ellos, aunque no debería), ni molesta, ni indignada, ni me siento mal ni mucho menos», dijo la joven.

«De verdad se los digo, ‘Nere’ es una niña que tiene, y toda la vida va a seguir teniendo, todo el derecho de rehacer su vida», reafirmó.

«Lo único que ella merece, por parte de nosotros y por parte de todos ustedes, es respeto«, señaló