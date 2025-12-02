Los Ángeles avanza en prohibición a policías que oculten su identidad
La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles aprobó este martes una ordenanza que impediría a las fuerzas del orden usar máscaras o cubrir su identidad durante operaciones policiales en áreas no incorporadas del condado.
La votación fue unánime. Aún requiere una segunda aprobación que se realizará la próxima semana.
De avanzar, la ordenanza entraría en vigor 30 días después.
La medida surge tras cuestionamientos públicos sobre redadas migratorias realizadas en junio pasado.
En esos operativos, agentes federales ocultaron sus rostros y no portaron insignias visibles, según denunció la supervisora Janice Hahn.
Hahn es coautora de la ordenanza. La iniciativa establece requisitos estrictos de identificación para cualquier agente estatal, federal o del condado que interactúe con el público.
También fija excepciones específicas para situaciones operativas particulares.
¿Qué establece la nueva ordenanza?
La disposición prohíbe a todos los miembros de las fuerzas del orden usar máscaras mientras interactúan con la comunidad.
Esto incluye a los alguaciles del condado de Los Ángeles, según la agencia Efe.
También abarca a agentes estatales. E incluye a agentes federales presentes en operaciones policiales en áreas no incorporadas del condado.
La ordenanza obliga además a que todos los agentes porten identificaciones visibles.
Dichas identificaciones deben mostrar su nombre.
Y también deben indicar la agencia a la que pertenecen.
Las autoridades establecieron excepciones en casos que requieren protección médica.
También permiten el uso de equipo táctico cuando sea necesario.
Y habilitan máscaras en operaciones encubiertas activas.
Estas excepciones no aplican a interacciones regulares con el público.
La supervisora Hahn justificó la medida con base en los operativos migratorios de junio.
Según dijo, en esas redadas los agentes “ocultaron sus rostros y se negaron a usar insignias”.
Hahn afirmó que acciones como subir personas a furgonetas sin distintivos generan resistencia al arresto.
Y sostuvo que en el condado no se permitirá que la policía oculte su identidad.
¿Cómo se integra con leyes recientes en California?
La ordenanza se suma a la ley SB 627, firmada en octubre por el gobernador Gavin Newsom.
Esa ley prohíbe a las fuerzas del orden federales y locales usar pasamontañas o máscaras extremas en el estado.
Incluye expresamente a ICE. La SB 627 entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
Este marco legislativo complementa otra norma previa. Se trata de la ley SB 805, también firmada por Newsom.
Esa ley exige que los agentes muestren una identificación visible al público. La identificación debe incluir la agencia correspondiente.
Y debe mostrar un nombre o número de placa. La Casa Blanca ha rechazado estas leyes estatales. Argumenta que ponen en riesgo a las fuerzas federales.