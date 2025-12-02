Los Ángeles avanza en prohibición a policías que oculten su identidad

Prohibición de máscaras policiales

Identificación obligatoria para agentes

Ordenanza avanza en Los Ángeles

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles aprobó este martes una ordenanza que impediría a las fuerzas del orden usar máscaras o cubrir su identidad durante operaciones policiales en áreas no incorporadas del condado.

La votación fue unánime. Aún requiere una segunda aprobación que se realizará la próxima semana.

De avanzar, la ordenanza entraría en vigor 30 días después.

La medida surge tras cuestionamientos públicos sobre redadas migratorias realizadas en junio pasado.

L.A. County supervisors are set to ban masks worn by ICE agents. Can they win a battle with Trump? https://t.co/6Od4tWJ5xg — Los Angeles Times (@latimes) December 1, 2025

En esos operativos, agentes federales ocultaron sus rostros y no portaron insignias visibles, según denunció la supervisora Janice Hahn.

Hahn es coautora de la ordenanza. La iniciativa establece requisitos estrictos de identificación para cualquier agente estatal, federal o del condado que interactúe con el público.

También fija excepciones específicas para situaciones operativas particulares.