Florida Prohibirá el Fluoruro en el Agua Pública: Un Cambio Controvertido

El 6 de mayo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que el estado se convertirá en el segundo del país en prohibir la adición de flúor a los suministros públicos de agua.

La medida se implementará a través de la «Ley Agrícola de Florida» (SB 700), que también introduce otras reformas, pero cuya provisión más controversial es la eliminación del flúor.

DeSantis, acompañado por el Comisionado de Agricultura, Wilton Simpson, y el Cirujano General, Joseph Ladapo, hizo este anuncio en una conferencia de prensa celebrada en Miami.

Aunque la ley no menciona específicamente al flúor, sí establece que se prohíben ciertos aditivos en el suministro de agua, lo que incluye al flúor.

#BREAKING: Gov. Ron DeSantis announces he will sign the ban on fluoride in drinking water, pushed by @WiltonSimpson and Sen. Keith Truenow (@SodFatherFL) in the farm bill

«It basically doesn’t allow that anymore… it’s forced medication, when they’re jamming fluoride into your… pic.twitter.com/2nqAm1OftR

— Florida’s Voice (@FLVoiceNews) May 6, 2025