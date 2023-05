Según las normas, no hay ningún regla que se lo prohíba, sin embargo, a la estudiante le fue negada su petición a través de un correo lo que generó molestia en la joven inmigrante mexicana puesto quería honrar su tierra.

Prohíben estudiante bandera México: La mexicana no se rinde

“La administración de mi escuela secundaria y el superintendente han dicho “no” dos veces. Sin embargo, NO existen políticas ESCRITAS que indiquen lo contrario. No permitiré que mi cultura, herencia y nacionalidad no sean representadas”, denunció la afectada

Pena Villasano no se rinde, empezó una petición de firmas en la que la comunidad exprese su desaprobación por la política de graduación no oficial de Garfield 16. Antes de eso se reunió con abogados y pidió asesoría ante la Unión Estadounidense de Libertades Civiles.