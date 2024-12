Bloquean el programa Parole in Place: ¿Qué pasará cuándo Trump sea presidente?

El bloqueo definitivo del programa Parole in Place es un golpe para millas de familias migrantes que ya veían en esta política una solución a su estatus legal.

Finalmente, el juez dictó que una iniciativa de tal magnitud no podía implementarse sin el apoyo del Congreso.

El programa Parole in Place , anunciado como una medida clave para la administración de Joe Biden, fue anulado recientemente por un juez federal tras meses de deliberación.

La decisión de anular el programa Parole in Place genera preocupación entre las comunidades migrantes. Especialmente aquellas que ya tienen una vida establecida en Estados Unidos.

En una entrevista reciente, Trump aseguró que su objetivo no es separar familias. Pero dejó en claro que, si no hay otra opción para ejecutar deportaciones, tomará medidas drásticas.

Un enfoque más severo hacia quienes no cumplen con las normativas migratorias.

El temor no solo radica en la eliminación de programas como este. Sino también en la implementación de políticas migratorias más estrictas que dificultan la permanencia en el país.

Aunque por el momento no se ha oficializado el regreso de Trump a la Casa Blanca, muchos ya anticipan que iniciativas como Parole in Place no estarán disponibles bajo su administración.

Las organizaciones pro-migrantes han hecho un llamado a las familias afectadas a buscar asesoría legal para explorar otras alternativas y protegerse ante posibles cambios legislativos.