La abuela búlgara fue uno de los personajes más influyentes en el mundo, pues visualizó varios eventos que ya se cumplieron, pero hay otras que no y la gente está a la expectativa de lo que pueda suceder lo que resta del año, pues todavía no acaba y ya acertó en sus visiones y que a continuación te contaremos aquí mismo, se informó sobre las profecías de Baba Vanga en 2022.

Profecías Baba Vanga 2022. La clarividente sin vista, la fallecida Baba Vanga, de Bulgaria, sigue sorprendiendo al mundo, luego de que dos de sus profecías ya se cumplieron, pero en este 2022 otras ya han sucedido , luego que se recordaran sus predicciones para el mundo, de acuerdo a información que ha sido publicada por el portal de noticias de The Sun .

La abuela ya acertó en algunas predicciones Asia y Australia resultarían afectadas por fuertes inundaciones., estos fenómenos naturales sucedieron en la costa este de Australia, que se inundó con lluvias arrasantes e inundaciones a principios de este año, por lo que no se descarta que en los próximos meses suceda algo más.

No ha habido lluvias importantes en casi dos meses en el oeste, el centro y el sur de Europa. En Gran Bretaña, donde llueve a menudo, el gobierno declaró una sequía en el sur y el centro de Inglaterra el viernes, en medio de uno de los veranos más calurosos y secos de la historia. Se espera que el período seco continúe y genere la peor sequía en 500 años, según los expertos.

¿QUÉ PASA CON EL CAMBIO CLIMÁTICO?

El cambio climático está exacerbando la situación pues las altas temperaturas aceleran la evaporación, las plantas necesitan más humedad y reducidas nevadas en el invierno limitan la cantidad de agua fresca para la irrigación en el verano. Mientras caminaba por el lecho seco del Lux, de 15 metros de ancho, Jean-Philippe Couasné, de la Federación de Pesca y Protección del Ambiente Acuático, enumeró las especies de peces que fallecieron en el Tille.

"Es algo horrible", comentó. "Normalmente fluían unos 8.000 litros (2.100 galones) de agua por segundo. Ahora, cero litros". Río arriba, algunas truchas y otras especies de agua fresca se refugian en remansos con la ayuda de escalas para peces. Pero esos sistemas no están disponibles en todos lados. Mientras no llueva, el río "seguirá seco y los peces seguirán muriendo. Están atrapados río arriba y río abajo, pero no llega más agua. El nivel de oxígeno bajará junto con el del agua", expresó Couasné. "Hay especies que irán desapareciendo gradualmente".