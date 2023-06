No hay duda de que Rasputín tuvo un profundo impacto en la historia rusa. Sus predicciones, tanto reales como imaginarias, han resurgido más de un siglo después de su muerte. Algunos creen que predijo su propia muerte, la caída de los zares, el ascenso de la Unión Soviética e incluso el fin del mundo.

Las profecías de Rasputín sobre el fin del mundo

En una de las visiones que tuvo antes de la muerte, se puede leer que anticipó el cambio climático mucha antes de que se comenzará a comprender su magnitud. Ya que predijo incendios, muertes, sequías, etc. «El aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llevar la vida, llevará un día la muerte», comienza diciendo.

«Y llegará el día en que no habrá montaña ni colina; no habrá mar ni lago que no sean envueltos por el hálito fétido de la muerte. Y todos los hombres respirarán la muerte, y todos los hombres morirán a causa de los venenos suspendidos en el aire. Enfermarán las plantas y morirán una tras otra. Los bosques se convertirán en un enorme cementerio, y entre los árboles secos vagarán sin rumbo hombres aturdidos y envenenados por las lluvias venenosas», escribió. Archivado como: Rasputín fin del mundo