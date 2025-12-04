Profecía genera expectativa mundial

Sorteo del Mundial clave

Objeto interestelar causa especulación

Segun informa El Heraldo De Mexico, La atención mundial creció significativamente luego de que se relacionara el evento del 5 de diciembre con la profecía de Baba Vanga, especialmente tras la reactivación del Plan de Defensa Planetaria.

El interés aumentó también por la presencia del objeto interestelar 3I Atlas, cuya trayectoria generó especulaciones debido a teorías que sugieren un posible origen no humano.

La combinación entre un evento deportivo masivo y un fenómeno astronómico ha sido interpretada por seguidores de la vidente como señales previstas en sus visiones recopiladas históricamente.

Esta coincidencia despertó un debate público ampliado, donde diversas comunidades analizan la posibilidad de que ocurra una manifestación relacionada con la profecía de Baba Vanga.

Coincidencias entre fenómeno astronómico y visión



El objeto interestelar 3I Atlas captó la atención científica y mediática al ser el tercero de su tipo detectado, intensificando teorías vinculadas con fenómenos extraordinarios en el cielo.

La activación del Plan de Defensa Planetaria por parte de la NASA incrementó el interés público sobre una posible conexión entre el fenómeno espacial y predicciones populares conocidas mundialmente.

Avi Loeb, astrofísico de Harvard, planteó que ciertos objetos interestelares podrían tener tecnología ajena a la humanidad, alimentando discusiones sobre interpretaciones asociadas a eventos futuros.

Estas coincidencias reforzaron especulaciones que relacionan el desplazamiento del 3I Atlas con la posible manifestación mencionada en visiones antiguas sobre eventos deportivos globalmente observados.