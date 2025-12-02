CPSC retira productos de Walmart y Amazon tras detectar peligros graves
Publicado el 12/01/2025 a las 19:08
- Productos retirados por riesgos
- CPSC alerta a consumidores
- Walmart y Amazon afectados
Segun informa USATODAY, La CPSC emitió una advertencia tras confirmar múltiples productos defectuosos vendidos en plataformas masivas como Walmart y Amazon que representan riesgos severos para los consumidores.
El anuncio incluye artículos diversos, desde electrodomésticos hasta productos infantiles, todos señalados por incumplir normas federales de seguridad fundamentales para el uso cotidiano dentro del hogar.
Aunque solo un producto ha causado lesiones documentadas, la gravedad de los defectos detectados llevó a las autoridades a ordenar un retiro inmediato para evitar posibles tragedias adicionales.
Entre los artículos con incidentes reportados se encuentran estufas de camping que pueden explotar, lo que representa un riesgo potencialmente mortal para usuarios en cualquier entorno.
Defectos críticos detectados en productos vendidos en línea
Slew of products sold at Walmart, Amazon recalled for safety issues. See list. https://t.co/MGKgjdvXKd
— Tennessean (@Tennessean) December 1, 2025
Las estufas Ozark Trail fueron identificadas como uno de los artículos más peligrosos debido a su capacidad de explotar durante su uso regular, según detalló la CPSC.
Este tipo de incidente puede provocar quemaduras graves, incendios y daños materiales considerables, razón por la cual se retiraron más de doscientas mil unidades del mercado.
Los otros productos incluidos en el reporte no han causado lesiones, pero presentan fallas estructurales o eléctricas suficientes para justificar la intervención inmediata de las autoridades de seguridad estadounidenses.
El organismo enfatizó que la prevención es esencial para reducir riesgos innecesarios en el hogar, especialmente cuando se trata de productos adquiridos masivamente en plataformas digitales.
Productos retirados del mercado por riesgo infantil
Los secadores MyOnlyStyler Root Booster carecen de un mecanismo fundamental que previene electrocución si el aparato cae al agua mientras está conectado, aumentando peligros en espacios domésticos.
Outdoor Master retiró dos modelos de cascos infantiles que no cumplen con estándares federales, lo que significa que podrían fallar al proteger a un menor en caso de accidente.
También se retiraron sillas altas convertibles por carecer del sistema de sujeción requerido, permitiendo riesgos de caídas o atrapamientos peligrosos para bebés durante su uso cotidiano.
Las tumbonas Sofoliana y Glotika no cumplen con medidas de seguridad obligatorias y permiten que un bebé pueda deslizarse fuera de la estructura, generando riesgos graves.
Riesgos adicionales en barandillas y puertas de seguridad
Vivohome retiró barandillas para adultos debido a riesgos de atrapamiento que pueden derivar en asfixia si el usuario queda atorado entre la estructura y el colchón.
Las puertas Ikuso tampoco cumplen estándares de expansión y permiten que el torso de un niño pase por aberturas peligrosas, lo que podría causar lesiones severas.
Macardac y Winkids retiraron tumbonas para bebés porque sus laterales bajos y aberturas excedidas permiten que un menor pueda caerse fácilmente, incumpliendo requisitos obligatorios de seguridad.
Por último, KingPavonini retiró sus barandillas portátiles por riesgo de atrapamiento y falta de etiquetas de advertencia, lo que contraviene normas federales esenciales.