CPSC retira productos de Walmart y Amazon tras detectar peligros graves

Productos retirados por riesgos

CPSC alerta a consumidores

Walmart y Amazon afectados

Segun informa USATODAY, La CPSC emitió una advertencia tras confirmar múltiples productos defectuosos vendidos en plataformas masivas como Walmart y Amazon que representan riesgos severos para los consumidores.

El anuncio incluye artículos diversos, desde electrodomésticos hasta productos infantiles, todos señalados por incumplir normas federales de seguridad fundamentales para el uso cotidiano dentro del hogar.

Aunque solo un producto ha causado lesiones documentadas, la gravedad de los defectos detectados llevó a las autoridades a ordenar un retiro inmediato para evitar posibles tragedias adicionales.

Entre los artículos con incidentes reportados se encuentran estufas de camping que pueden explotar, lo que representa un riesgo potencialmente mortal para usuarios en cualquier entorno.

Defectos críticos detectados en productos vendidos en línea

Las estufas Ozark Trail fueron identificadas como uno de los artículos más peligrosos debido a su capacidad de explotar durante su uso regular, según detalló la CPSC.

Este tipo de incidente puede provocar quemaduras graves, incendios y daños materiales considerables, razón por la cual se retiraron más de doscientas mil unidades del mercado.

Los otros productos incluidos en el reporte no han causado lesiones, pero presentan fallas estructurales o eléctricas suficientes para justificar la intervención inmediata de las autoridades de seguridad estadounidenses.

El organismo enfatizó que la prevención es esencial para reducir riesgos innecesarios en el hogar, especialmente cuando se trata de productos adquiridos masivamente en plataformas digitales.