Existen opciones como las piernas de pollo libres de antibióticos, cuyo paquete de seis piezas está ofertado en $3.88 dólares. Otros productos como los nuggets de pollo o el jamón también son amigables con el presupuesto familiar, pues no sobrepasan los $5 dólares.

¿Quieres comprar más productos con menos dinero? ¡Estos son los productos que no pueden faltar en tu despensa! Se trata de opciones económicas, rendidoras y saludables que pueden servir para crear una gran cantidad de recetas y alimentar a una familia sin tener que sobrepasarse del presupuesto.

3. Cartón de 12 huevos

Es posible encontrar un cartón de 18 huevos en Walmart por $5.08 dólares, pero una opción más viable para no gastar de más es elegir una docena de huevos de la marca Great Value, que no sobrepasa de $3.45 dólares; incluso las opciones orgánicas tienen un costo menor a $5 dólares.

El precio de un cartón de huevos podría variar, dependiendo de la marca, pero este producto de la despensa básica es uno de los más accesibles, pues incluso hay cartones de huevos extra grandes, como los de la marca Eggland’s Best, que no sobrepasan los $5 dólares.