Trump aprueba la producción de autos pequeños: te sorprenderá lo que dice Ford y GM

El presidente Trump autorizó la construcción de autos pequeños en EE.UU.

Fabricantes reaccionan ante la posible apertura de un nuevo mercado.

La medida busca ampliar la oferta de vehículos económicos.

El presidente Trump anunció la aprobación para fabricar automóviles pequeños en Estados Unidos, destacando su potencial como vehículos económicos y eficientes para el futuro cercano.

Aseguró que pueden ser gasolina, eléctricos o híbridos, similares a modelos asiáticos populares por su tamaño y bajo consumo.

Fabricantes como Ford, GM y Stellantis reaccionaron con cautela, mientras reguladores trabajan para aclarar reglas que podrían permitir esta nueva categoría en el mercado estadounidense.

Aprobada la producción de autos pequeños y cambios regulatorios

La producción de autos pequeños fue anunciada por Trump a través de Truth Social. El mandatario expresó admiración por los automóviles Kei, modelos compactos comunes en Japón y diseñados para entornos urbanos de calles estrechas.

Trump comparó estos autos con modelos icónicos como el Volkswagen Escarabajo y cuestionó por qué no se fabricaban en el país. Aseguró que fabricantes estadounidenses han querido producirlos desde hace tiempo.

Aunque no se han anunciado cambios regulatorios específicos, el secretario Duffy señaló que trabajan con reguladores para aclarar normativas que podrían permitir la fabricación de autos pequeños en Estados Unidos.

Explicó que estos vehículos podrían no ser aptos para autopistas, pero sí para conducción urbana.