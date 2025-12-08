Trump aprueba la producción de autos pequeños: te sorprenderá lo que dice Ford y GM
Publicado el 12/08/2025 a las 16:16
- El presidente Trump autorizó la construcción de autos pequeños en EE.UU.
- Fabricantes reaccionan ante la posible apertura de un nuevo mercado.
- La medida busca ampliar la oferta de vehículos económicos.
El presidente Trump anunció la aprobación para fabricar automóviles pequeños en Estados Unidos, destacando su potencial como vehículos económicos y eficientes para el futuro cercano.
Aseguró que pueden ser gasolina, eléctricos o híbridos, similares a modelos asiáticos populares por su tamaño y bajo consumo.
Fabricantes como Ford, GM y Stellantis reaccionaron con cautela, mientras reguladores trabajan para aclarar reglas que podrían permitir esta nueva categoría en el mercado estadounidense.
Aprobada la producción de autos pequeños y cambios regulatorios
La producción de autos pequeños fue anunciada por Trump a través de Truth Social. El mandatario expresó admiración por los automóviles Kei, modelos compactos comunes en Japón y diseñados para entornos urbanos de calles estrechas.
Trump comparó estos autos con modelos icónicos como el Volkswagen Escarabajo y cuestionó por qué no se fabricaban en el país. Aseguró que fabricantes estadounidenses han querido producirlos desde hace tiempo.
Aunque no se han anunciado cambios regulatorios específicos, el secretario Duffy señaló que trabajan con reguladores para aclarar normativas que podrían permitir la fabricación de autos pequeños en Estados Unidos.
Explicó que estos vehículos podrían no ser aptos para autopistas, pero sí para conducción urbana.
Impacto potencial: fabricación de autos y opciones más accesibles
La expansión en la fabricación de autos puede generar empleos, especialmente en manufactura, logística y cadenas de suministro donde participan numerosos trabajadores latinos.
President Donald J. Trump has approved TINY CARS to be built IN AMERICA! 🇺🇸 pic.twitter.com/bE4ropoDLu
— The White House (@WhiteHouse) December 7, 2025
Si las regulaciones permiten estos vehículos, podrían abrirse nuevas líneas de producción en plantas estadounidenses.
Los autos accesibles también resultarían atractivos para familias latinas que buscan alternativas económicas con bajo consumo de gasolina. Un vehículo compacto puede reducir gastos operativos y facilitar movilidad en ciudades grandes.
Qué dicen fabricantes y analistas
Las reacciones fueron diversas, según el corresponsal de la Casa Blanca para Hearst Television:
- GM prefirió no comentar sobre futuros modelos.
- Stellantis indicó que evalúa oportunidades para adecuar su portafolio.
- Ford aseguró que busca expandir opciones accesibles, aunque sin anuncios específicos.
Por otro lado, Fisher expresó dudas sobre si la barrera es realmente regulatoria o si simplemente no hay suficiente demanda para autos tan pequeños en EE.UU.
Qué sigue
Trump también ha propuesto flexibilizar estándares de kilometraje establecidos durante la administración previa.
La Casa Blanca sostiene que normas más flexibles permitirían autos más baratos, aunque grupos ambientales advierten sobre mayores costos de combustible y aumento en emisiones.
Por ahora, los fabricantes esperan definiciones regulatorias para evaluar qué tan viable sería este mercado emergente.