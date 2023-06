No tenía trabajo

Unos meses antes de morir a causa de la leucemia, la presentadora y periodista ofreció una entrevista en las que contó la difícil situación económica por la que pasaba porque no tenía trabajo. Eso conmocionó a muchas personas del medio.

«Mi abuelo celebraba cualquier cosa regalando joyas y a mí me tocaron. Ya las vendí, pues sin lana, y también vendí los abrigos y una casa que tenía en Tequesquitengo. Siempre digo ya nació quién me tire, pero no quién me deje en el suelo», dijo Talina Fernández en Venga la Alegría.