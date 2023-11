Priscila Ángel revela lo inesperado tras luchar contra problemas de salud

Priscila Ángel teme por su salud.

Reveló lucha que enfrentó ante padecimiento.

«Dios me dio la gracia de su consuelo», confesó.

Priscila Ángel, confesó los difíciles momentos que vivió después de padecer de un fatal padecimiento que le dejó serias secuelas.

La esposa del Temerario, agradeció el apoyo que tuvo de su familia ante la enfermedad que enfrentó y declaró que tuvo una gran lucha.

Al igual, confesó que sus problemas tano físicos como psicológicos se derivaron después de contagiarse por coronavirus y le afectó gravemente.

Ella, aseguró que sintió que se «estaba muriendo», por lo que no dudó en agradecer seguir con vida y poder disfrutar de un año más junto con su familia.

PRISCILA ÁNGEL TEMIÓ POR SU SALUD

En una conmovedora revelación, Priscila Ángel, esposa de uno de los integrantes de la reconocida banda mexicana «Temerarios», abrió su corazón con inesperada confesión.

«Hoy agradezco ese y todos los momentos difíciles, tristes, dolorosos, de prueba…», señaló Priscila Ángel en el post de Instagram.

Priscila, visiblemente emocionada, expresó su agradecimiento hacia Dios por las ‘pruebas’ que logró pasar para seguir con vida y superar estos instantes.

«Porque en ellos Dios me dio la gracia de su consuelo, compañía, me dio fortaleza, me hizo sentir su amor a través de personas que incluso no conozco personalmente», destacó.