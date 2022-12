“Ay, no, no, para nada. No hemos tenido ninguna crisis”, respondó la joven artista, quien en este diciembre cumple 21 años de matrimonio con Gustavo Ángel, con quien ha procreado tres hijos: Sara, Gustavo y Alejandro: “”Bendito sea Dios no hemos tenido crisis porque me tocó un esposo muy bueno”, expresó (Archivado como: Priscila Ángel, esposa de El Temerario, enciende las alarmas por su estado de salud).

“La salud es primero”. En una de sus publicaciones más recientes en redes sociales, la cantante Priscila Ángel, esposa de Gustavo Ángel El Temerario, enciende las alarmas por su estado de salud, por lo que sus seguidores no dudaron en expresarle sus buenos deseos de pronta recuperación y sugerirle que haga en estos días que tendrá de descanso obligatorio.

Gustavo Ángel, quien desde hace más de 20 años radica en EEUU con su familia, también fue cuestionado sobre estos rumores de separación y así respondió: “Cada pareja es diferente. El amor es la base. No hay fórmula, simplemente hemos sido muy bendecidos”, dijo para el programa matutino Venga la Alegría de TV Azteca (Archivado como: Priscila Ángel, esposa de El Temerario, enciende las alarmas por su estado de salud).

A pesar de que en la fotografía no luce de lo mejor, la cantante se dio el tiempo para preguntarles a sus fans, después de decirles que aprovechará este tiempo, que es lo que tiene qué hacer, si avanzarle a su lectura de la Biblia, estudiar inglés, dormir o todas estas opciones. Al parecer, lo peor para ella ya pasó (Archivado como: Priscila Ángel, esposa de El Temerario, enciende las alarmas por su estado de salud).

Le preguntan a Priscila Ángel qué le pasó

A pesar de que reveló que la cirugía a la que se sometió no había pasado por ninguna complicación, Priscila Ángel no entró en más detalles, causando preocupación entre los usuarios, quienes no dudaron en preguntarle que le había pasado, aunque otros le sugirieron que hacer en estos días de descanso obligatorio y otros le mandaron sus deseos de pronta recuperación.

Una duda que permanece hasta hoy en día es el motivo por el que la esposa de El Temerario ya no siguió en Priscila y sus balas de plata. De acuerdo con información de Debate, ella tomó la decisión luego de asistir a un congreso católico en Los Ángeles, California: “Para mí esa fue la señal, lo sentí en mi corazón, empecé a llorar, dije que ‘si’ y no me arrepiento”, expresó en entrevista (Con información de Univisión, TV Azteca y Debate)