Entre Madres y Doctoras: Ser madre y ser profesionista

Entre Madres y Doctoras habla acerca de las prioridades de ser madre y profesionista.

Un tema algo complicado si se considera lo que tradicionalmente se hace cuando nace un hijo.

Las mujeres pueden y tienen razón si es que quieren continuar trabajando luego de tener dar a luz.

Trabajar y ser mamá es un tema que cambia cuando no eres madre y luego sí lo eres. Algunas veces, las mujeres sienten que, cuando sean mamás, seguirán trabajando completamente de tiempo completo.

No es que esto no sea posible, pero, incluso con la ayuda de tu esposo, hay cosas que no podrás hacer completamente como antes.

Las prioridades cambian cuando ya se tienen hijos. Una vez que se es madre, algo en ti nace y cambia por completo. Empiezas a sentir que algo se creó con tu hijo, una conexión como ninguna otra.

Dicho esto, las mujeres, en su mayoría, no decimos que los hombres no, deciden dejar su trabajo para ser una madre de por completo, mientras que otras deciden equilibrar sus vidas.

Ser mamá te cambia

No hay absolutamente nada de malo con querer ser una mamá para los hijos, pero algunas veces las mujeres no dejan su trabajo y tampoco hay nada de malo con esto.

La palabra prioridades tiene importancia ya que es la que pone normas para algunas mujeres. Tener una carrera y ser una mamá sí es posible.

La doctora Evelyn comparte que no quería dejar su trabajo después de ser mamá, pero que sí hubo un cambio en sus prioridades.

Antes de que hijo naciera, ella tenía una idea de que lo llevaría a la guardería, luego su esposo también estaría para echar manos y si tenía que tener un niñera lo haría.