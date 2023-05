Pero, el momento clave que mostró la tensión entre los miembros de la realeza y Harry, fue que terminó sentándose en la tercera fila junto a su prima Eugenia y su esposo, debido a que se pensó que al ser el quinto en la línea de sucesión tendría un papel más importante en esta ceremonia. Por ello, las imágenes en redes sociales no dejaron de ser retomadas.

El príncipe Harry está envuelto en un ojo del huracán debido a las polémicas declaraciones que dio junto con su esposa, Meghan Markle, en una serie para Netflix. Además, con la publicación de su libro, el pueblo de Reino Unido no tomó a bien dichas declaraciones y se convirtieron en una de las parejas menos favoritas. Actualmente, viven en California, lejos de la realeza.

“¡Oh Dios! La última vez, el Príncipe Harry quedó tapado por una enorme vela. Esta vez, por el sombrero de la Princesa Ana.”, “Una pluma bien colocada”, “¡Viva la Pluma Roja!”, “Buena jugada Princesa Ana… Buena jugada”, “Legítimamente no lo vi cuando la cámara apunta en esa dirección. Estaba demasiado hipnotizado por el majestuoso sombrero de la princesa Ana”, declararon en redes sociales.

En las primeras imágenes se mostró del príncipe Harry, fue el momento en que el sombrero de su tía, la princesa Ana, lo ocultó de los ojos del público. En redes sociales, este instante no pasó desapercibido y fue visto con humor por parte de los internautas, quienes no dudaron en señalar que era “la salvación” de Harry.

“El hecho de que el rey Carlos, haya permitido que el príncipe Andrew use su uniforme militar, que es literalmente un pedófilo conocido, en la televisión nacional para que lo vean sus víctimas, mientras que el príncipe Harry, que simplemente tomó una posición por su familia, solo puede usar su medalla, no tiene sentido”, instaron en redes sociales.

“Entrará y saldrá de Reino Unido en menos de 24 horas”, dijo una fuente a The Sun . También se recuerda que este día se celebra el cumpleaños número 4 del hijo de Harry y Meghan Markle , el príncipe Archie. Por ello, se cree que esa sería la poderosa razón por la que deja el país en medio de las celebraciones de la coronación. Archivado como: Príncipe Harry coronación

De acuerdo con el portal de noticias The Sun, se dio a conocer que Harry se marchará rápidamente de Reino Unido al término de la ceremonia de coronación y los eventos que se realizan posterior a ello. Según informó el medio de comunicación, se irá dos horas después de que acaben las condecoraciones a su padre.

Príncipe Harry coronación: ¿Una polémica sin olvido?

En medio de la coronación, se vuelve a recordar las controversiales declaraciones del príncipe Harry en medio de su demanda hacia uno de los diarios británicos más populares de Reino Unido. En ese instante, el también duque de Sussex, vivió momentos de tensión debido a la incomodidad que generó a la familia real. Archivado como: Príncipe Harry coronación

De acuerdo con la agencia The Associated Press, en las pruebas escritas de su reclamo de invasión de la privacidad contra un periódico británico, Harry afirmó que su padre le impidió presentar la demanda hace una década. El príncipe dijo que Carlos no quería sacar a la luz testimonios gráficos sobre su relación extramatrimonial con la ahora reina Camila, cuando estaba con Diana de Gales.