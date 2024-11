Principales bancos de EEUU cerraron 65 sucursales definitivamente

Bancos de EEUU cerraron varias ubicaciones.

Crisis minorista afecta a establecimientos.

Transformación del sector bancario.

Los bancos más grandes de Estados Unidos han cerrado 65 sucursales en solo tres semanas, siguiendo la tendencia de cierres que ha marcado el año.

Entre los más afectados, Bank of America y US Bank encabezan la lista con el cierre de 11 sucursales cada uno durante este periodo.

Este fenómeno muestra la transformación del sector bancario hacia lo digital, con Bank of America cerrando 132 sucursales en 2024.

En Colorado, J.P. Morgan Chase cerró dos de sus ubicaciones en Aurora y Loveland.

Cierres de bancos importantes en EEUU

Tras los cierres, Chase terminó dejando a los clientes con acceso limitado a algunos servicios básicos mediante cajeros automáticos.

En Georgia, Bank of America planea cerrar dos sucursales, una en Atlanta y otra en Lawrenceville.

Y están programadas para principios de diciembre, según anunció la institución en su página web.

Por su parte, Illinois verá el cierre de dos sucursales de Bank of America, en Mundelein y Lake In The Hills.