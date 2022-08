“Caminé hacia los escombros, abrí la puerta y miré dentro”, dijo. Lo que vio: “Cuatro personas, dos de ellas aparentemente muertas, no hubo reacción, no respiraban, y los otros dos, del lado derecho, estaban vivos, pero en estado grave. El pasajero del asiento de adelante gritaba, estaba respirando. Podía esperar unos minutos, según reveló a AP .

Lo que ocurrió en el Túnel Alma en París el 31 de agosto de 1997 y la idea de que fue una de las últimas personas en ver a la princesa Diana viva sigue marcando al Dr. Frederic Mailliez: “Me doy cuenta de que mi nombre siempre estará asociado a esta noche trágica”, dijo a The Associated Press Mailliez, quien iba a su casa tras una fiesta cuando se topó con el choque. “Me siento un poco responsable por sus últimos momentos”.

La mujer estaba doblada sobre el suelo de un Mercedes destruido, inconsciente y luchando por respirar. El médico francés no sabía quién era, sólo estaba enfocado en tratar de salvarla. Veinticinco años después, el médico que atendió a la princesa Diana momentos antes de morir hace revelaciones.

“Gracias a mi bolsa respiratoria (…) ella recuperó un poco de energía, pero no podía decir nada”.El doctor se enteró después en las noticias, junto con el resto del mundo, que la mujer a la que atendió era Diana, un tesoro nacional de Gran Bretaña adorada por millones.

El médico no reconoció que era la princesa Diana

“Sé que es sorprendente, pero no reconocí a la princesa Diana”, dijo. “Estaba en el auto en el asiento de atrás dando asistencia. Me di cuenta de que ella era muy hermosa, pero mi atención estaba tan enfocada en lo que tenía que hacer para salvar su vida que no tuve tiempo de pensar quién era esta mujer”, reveló para AP.

“Alguien detrás de mí me dijo que las víctimas hablaban inglés, así que comencé a hablar en inglés, diciendo que era un médico y llamé a la ambulancia”, dijo. “Traté de reconfortarla”. Mientras trabajaba notó flashes de cámaras fotográficas, de paparazzi reunidos para documentar la escena.