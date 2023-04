Cabe mencionar que el nacido en el Bronx, mencionó que ha sido una semana bastante difícil en lo personal, de igual manera, agradeció los gestos de sus seguidores quienes se mostraron preocupados tras verlo hospitalizado y bastante malo. También agradeció a la producción de The Voice Chile, show donde será el cuarto juez.

Prince Royce hospitalizado: Revelan las causas de su ingreso al Hospital

En su perfil de Instagram, el cantante dejó un mensaje para todos sus seguidores, confirmando que ya se encuentra mucho mejor de salud, luego de haber permanecido internado tras la afección que recibió su cuerpo, debido a la reacción alérgica, incluso se muestra como fue que quedó su cuerpo rojizo.

“Esta semana ha sido bastante difícil para mí. Me dio una reacción alérgica. Quiero agradecer a mis compañeros y a la producción de The Voice Chile por su paciencia y profesionalismo y también al hospital de Chile por sus atenciones… gracias a Dios ya me siento mucho mejor y espero cumplir con todos los planes de esta semana. Los quiero mucho a todos”, dijo Prince. Archivado como: Prince Royce hospitalizado