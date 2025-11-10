Primeras nevadas del efecto lago cubren el noreste de EE.UU. con temperaturas bajo cero y tráfico paralizado

Nevadas cubren noreste de EEUU

Chicago y Michigan, bajo alerta

Efecto lago traerá más episodios

El invierno se adelantó en el noreste de Estados Unidos con la llegada de las primeras nevadas significativas del año, provocadas por el efecto lago en la región de los Grandes Lagos.

De acuerdo con los meteorólogos de AccuWeather, el aire frío procedente del Ártico y los vientos sobre las cálidas aguas del lago Michigan generaron un fenómeno que está dejando intensas nevadas desde Illinois hasta Nueva York.

Las ráfagas de viento, que alcanzan entre 20 y 25 mph, han hecho que la sensación térmica caiga aún más, llevando el RealFeel® por debajo de los 20 grados Fahrenheit en algunas zonas.

“Este patrón de tormentas traerá algunas de las masas de aire más frías registradas para principios de noviembre”, explicó Chad Merrill, meteorólogo senior de AccuWeather.

Nevadas intensas y condiciones peligrosas

Desde la noche del domingo, Chicago registró una fuerte caída de nieve que obligó al cierre de escuelas y causó múltiples retrasos en el transporte público y aéreo.

El fenómeno se extendió hacia Indiana y Michigan, donde las autoridades reportaron visibilidad nula y acumulaciones que superan los 10 centímetros por hora en algunos puntos.

Según Brandon Buckingham, meteorólogo de AccuWeather, “el aire extremadamente frío y las aguas cálidas del lago Michigan producen tormentas de nieve con truenos y ráfagas tan intensas que pueden paralizar el tráfico fácilmente”.

Las zonas al sur y al este del lago Michigan continuarán enfrentando condiciones críticas hasta la madrugada del martes, con fuertes vientos y acumulaciones que podrían alcanzar varios pies de nieve.