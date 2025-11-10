Primeras nevadas del efecto lago cubren el noreste de EE.UU. con temperaturas bajo cero y tráfico paralizado
Publicado el 10/11/2025 a las 17:17
- Nevadas cubren noreste de EEUU
- Chicago y Michigan, bajo alerta
- Efecto lago traerá más episodios
El invierno se adelantó en el noreste de Estados Unidos con la llegada de las primeras nevadas significativas del año, provocadas por el efecto lago en la región de los Grandes Lagos.
De acuerdo con los meteorólogos de AccuWeather, el aire frío procedente del Ártico y los vientos sobre las cálidas aguas del lago Michigan generaron un fenómeno que está dejando intensas nevadas desde Illinois hasta Nueva York.
Las ráfagas de viento, que alcanzan entre 20 y 25 mph, han hecho que la sensación térmica caiga aún más, llevando el RealFeel® por debajo de los 20 grados Fahrenheit en algunas zonas.
“Este patrón de tormentas traerá algunas de las masas de aire más frías registradas para principios de noviembre”, explicó Chad Merrill, meteorólogo senior de AccuWeather.
Nevadas intensas y condiciones peligrosas
Desde la noche del domingo, Chicago registró una fuerte caída de nieve que obligó al cierre de escuelas y causó múltiples retrasos en el transporte público y aéreo.
El fenómeno se extendió hacia Indiana y Michigan, donde las autoridades reportaron visibilidad nula y acumulaciones que superan los 10 centímetros por hora en algunos puntos.
TE PUEDE INTERESAR: Tragedia. Niña hispana muere cuando iba con su mamá camino a la escuela
Según Brandon Buckingham, meteorólogo de AccuWeather, “el aire extremadamente frío y las aguas cálidas del lago Michigan producen tormentas de nieve con truenos y ráfagas tan intensas que pueden paralizar el tráfico fácilmente”.
Las zonas al sur y al este del lago Michigan continuarán enfrentando condiciones críticas hasta la madrugada del martes, con fuertes vientos y acumulaciones que podrían alcanzar varios pies de nieve.
Nieve se extiende hacia el Atlántico y los Apalaches
El frente invernal no se limita a los Grandes Lagos. La nieve se desplazará hacia el sur de Ohio, Pensilvania, y los montes Apalaches, donde se esperan de una a tres pulgadas en las áreas elevadas.
En ciudades como Nueva York, los Poconos y Virginia Occidental, las nevadas marcarán el inicio oficial de la temporada invernal.
Los conductores que transiten por la Interestatal 80 deben extremar precauciones, ya que se anticipan carreteras resbaladizas y visibilidad reducida en las zonas montañosas.
Incluso regiones más al sur, como Kentucky, Tennessee y las Carolinas, podrían experimentar copos de nieve, un fenómeno inusual para comienzos de noviembre.
Podría ser solo el comienzo
Los meteorólogos advierten que la masa de aire ártico se mantendrá sobre la región durante varios días antes de que una corriente más templada avance desde las Grandes Llanuras.
Para el martes por la noche, el efecto lago comenzará a debilitarse, pero las bajas temperaturas persistirán hasta mediados de la semana.
“Las primeras nevadas del efecto lago son solo un adelanto del invierno que se avecina”, señaló Merrill, destacando que noviembre podría registrar múltiples episodios similares.
Las autoridades recomiendan a los residentes limitar los desplazamientos, proteger las tuberías y revisar los sistemas de calefacción, ante lo que podría ser uno de los noviembres más fríos en años, según ‘AccuWeather‘.