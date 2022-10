La gente pide oraciones por el actor mexicano

Las reacciones de las personas en las imágenes de Pablo Lyle antes de pisar la cárcel no se hicieron esperar: “Mirada de dolor, que la vida nos enseñe a todos hasta donde podemos llegar si no controlamos nuestras emociones”, “Muy triste un hombre joven, guapo, buen actor, y no pudo controlar ese impulso, ese coraje que le cambió la vida para siempre. Muchos se deben ver en su espejo, el coraje y la ira no deja nada bueno”, “No conozco a este actor más que por este escándalo, pero las pocas veces que vi su cara en reportajes y avances de su caso siempre su expresión de enojo me llamó la atención, aún cuando se ve sereno parece que está a punto de explotar, en sus ojos veo mucha ira. Esa es mi percepción”.

Más personas opinaron: “Que Dios te acompañe. La vida quiso darte una leccion y la Ley también. Esto es muy triste para ambas familias”, “Señores sean siempre pacientes y humildes no se llenen de ego y arrogancia ni ira cuando estén en su mejor momento de sus vida porque la vida les paga mal. Lo mejor en la vida es ser humilde siempre con empatía por los demás”, “Que tristeza en sus ojos. Dios mío Dios lo bendiga y de La Fortaleza que necesita”, “Su cara lo dice todo tristeza y arrepentido por todo esto que le toca vivir”, manifestaron.