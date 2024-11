Primera Dama de Brasil Insulta a Elon Musk.

La primera dama de Brasil, Janja Lula da Silva, causó revuelo este fin de semana al insultar al multimillonario Elon Musk durante un evento previo a la cumbre del G20 en Río de Janeiro.

En un discurso sobre la necesidad de regular las redes sociales para combatir la desinformación, la esposa del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se refirió al dueño de la red social X (anteriormente conocida como Twitter) de manera polémica.

Mientras Janja hablaba en un acto del G20 el sábado, un sonido de bocina de barco interrumpió su intervención, lo que provocó que ella bromeara:

«Creo que es Elon Musk». Luego, en un tono desafiante, añadió: «No te tengo miedo, vete a la mi**a, Elon Musk», causando sorpresa entre los asistentes.

Brazilian first lady, wife of its President Lula da Silva, Janja da Silva while speaking at the G20

“Fuck you, Elon Musk. I’m not afraid of you». pic.twitter.com/3ktgzOUhIw

— Geo View (@theGeoView) November 17, 2024