Herrera Beutler, que actualmente ocupa un escaño por el Partido Republicano pero que ya no podrá repetir en el cargo, fue una de los 10 congresistas republicanos que votó a favor de enjuiciar políticamente al expresidente tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de miles de sus seguidores. Trump, que jamás le ha perdonado el sentido de ese voto, se alegró en un comunicado de su derrota y la acusó de haber sucumbido al juego del Partido Demócrata.

Jueces rechazaron acusaciones de fraude de Trump

Los funcionarios electorales federales y estatales y el propio fiscal general de Trump han dicho que no hay evidencia creíble de que las elecciones hayan sido contaminadas. Las acusaciones de fraude del expresidente también fueron rechazadas rotundamente por los tribunales, incluidos los jueces designados por Trump.

Michels dijo que descertificar los resultados del concurso de 2020 no era una prioridad, pero dijo que "todo estará sobre la mesa". Apoya otros cambios en la votación y las elecciones, incluido el desmantelamiento de la comisión bipartidista que dirige las elecciones de Wisconsin, reseñó la agencia The Associated Press.