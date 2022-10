Jacqueline Byers y Christian Navarro hablan en exclusiva para Mundo Now

Los protagonistas anuncian el estreno de Prey for the Devil

“Es un no parar thriller y drama psicológico” Prey for the Devil. Una de las cintas de terror más esperadas del año se estrena este viernes 28 de octubre, “Prey for the Devil” llega a las pantallas con actores destacados como Jacqueline Byers, Colin Salmon, Christian Navarro, Lisa Palfrey, Nicholas Ralph, Ben Cross y Virginia Madsen. La hermana Ann (Jacqueline Byers) cree que está respondiendo a un llamado para ser la primera mujer exorcista… pero ¿quién o qué la llamó? En respuesta a un aumento global de las posesiones demoníacas, Ann busca un lugar en una escuela de exorcismo reabierta por la Iglesia Católica. Protagonistas anuncian el estreno de Prey for the Devil Hasta ahora, estas escuelas solo han capacitado a sacerdotes en el Rito del Exorcismo, pero un profesor (Colin Salmon) reconoce los dones de la hermana Ann y accede a capacitarla. Ahora los protagonistas Jacqueline Byers y Christian Navarro hablan en exclusiva para Mundo Now para invitar a no perderse del gran estreno. Empujada a la primera línea espiritual con su compañero de estudios, el padre Dante (Christian Navarro), la hermana Ann se encuentra en una batalla por el alma de una niña, que la hermana Ann cree que está poseída por el mismo demonio que atormentó a su propia madre hace años. Decidida a erradicar el mal, Ann pronto se da cuenta de que el Diablo la tiene justo donde la quiere.

Prey for the Devil: El actor estadounidense rompe el silencio Como el padre Dante, un sacerdote que también estudia los ritos del exorcismo, Christian Navarro da vida a un

aliado simpático y de mente abierta, uno que alberga conexiones secretas propias."Tenía muchas ganas de crear un personaje multidimensional", dijo el actor estadounidense. "Así que mientras investigaba, documentales y películas sobre exorcismo: busqué lo que podía aportar que fuera nuevo, único y vale la pena ver. El personaje tiene una dinámica interesante de ser de la calle y una vida de violencia, y cambiar a una vida de piedad y devoción a Cristo. Descubrir eso: cómo pasa de la actividad de las pandillas al sacerdocio, y en qué estaba arraigado, eso me intrigó", agregó.

Una de las más esperadas del año En la nueva película, la hermana Ann no tiene conceptos erróneos sobre la realidad de la posesión demoníaca; a partir de una historia personal, ella sabe que es real. Ann también sabe que responder a lo que cree que es su la vocación de la vida, tendrá que desafiar siglos de tradición. Mientras se une a una escuela de exorcismo y comienza entrenando en los ritos del exorcismo – la primera monja a la que se le permitió hacerlo – llegará a cuestionar cómo su propio pasado está afectando los eventos que le suceden en la escuela. Si Ann va a poder salvar a Natalie, un joven paciente confiada a su cuidado, se verá obligada a tener en cuenta quién, o qué, la guió en su camino de la vida.

"Me encanta estar en mundos cinematográficos" Cabe mencionar que para el director de la nueva película, Daniel Stamm, que no es un recién llegado al género y que dirigió la aclamada película de terror The Last Exorcism, Prey for the Devil es un nuevo giro en el tema. "Ann está en un viaje que viene con una intrigante historia de fondo. Realmente quería basar la película en su punto de vista", dice. "Es un no parar thriller y drama psicológico". "Me encanta estar en mundos cinematográficos que la gente ama, en este caso, el subgénero del exorcismo, pero entrar

con un poco de inclinación; tratar de contar una historia excelente con un cambio inesperado”, dice Paul Brooks,

quien produce la película junto a Todd R. Jones, Earl Richey Jones y Jessica Malanaphy.